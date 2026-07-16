Autovelox sulla Regina Pugno duro del Comune

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune ha rafforzato i controlli sulla Regina con l’installazione di nuovi autovelox. La misura mira a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale. La decisione arriva in un momento in cui a livello nazionale si discute sul ruolo e l’uso degli autovelox. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici e sono già operative. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri di multe o sull’effettivo impatto. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mentre a livello nazionale il tema degli autovelox torna al centro del dibattito, dopo l’entrata in vigore del decreto voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che comporta lo stop per centinaia di dispositivi non conformi ai nuovi requisiti di omologazione, il Comune sceglie una strada diametralmente opposta: difendere in tribunale la legittimità delle sanzioni elevate dall’autovelox installato lungo la strada provinciale Regina in località Romitelli di Recanati. La nuova normativa ha riacceso il confronto sulla regolarità degli apparecchi di rilevazione della velocità. Secondo le prime stime diffuse a livello nazionale, circa un autovelox su quattro potrebbe essere temporaneamente disattivato in attesa del completamento delle procedure previste dal decreto ministeriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

autovelox sulla regina pugno duro del comune
© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox sulla Regina. Pugno duro del Comune
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Stallo sulla crisi rifiuti a Giugliano. La ditta: “Pronti ad accogliere ogni richiesta, ma pugno duro contro i disservizi”

Il pugno duro di Merz contro le richieste delle aziende: così la Germania si spacca sulla CinaIl governo tedesco guidato da Friedrich Merz si oppone alle richieste delle aziende riguardo ai rapporti con la Cina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web