autovelox sulla regina pugno duro del comune

Notizia in breve

Il Comune ha rafforzato i controlli sulla Regina con l’installazione di nuovi autovelox. La misura mira a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale. La decisione arriva in un momento in cui a livello nazionale si discute sul ruolo e l’uso degli autovelox. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici e sono già operative. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri di multe o sull’effettivo impatto. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.