Autovelox sulla Regina Pugno duro del Comune
Il Comune ha rafforzato i controlli sulla Regina con l’installazione di nuovi autovelox. La misura mira a ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale. La decisione arriva in un momento in cui a livello nazionale si discute sul ruolo e l’uso degli autovelox. Le apparecchiature sono state posizionate in punti strategici e sono già operative. Nessuna comunicazione ufficiale sui numeri di multe o sull’effettivo impatto. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e politico.
Mentre a livello nazionale il tema degli autovelox torna al centro del dibattito, dopo l’entrata in vigore del decreto voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che comporta lo stop per centinaia di dispositivi non conformi ai nuovi requisiti di omologazione, il Comune sceglie una strada diametralmente opposta: difendere in tribunale la legittimità delle sanzioni elevate dall’autovelox installato lungo la strada provinciale Regina in località Romitelli di Recanati. La nuova normativa ha riacceso il confronto sulla regolarità degli apparecchi di rilevazione della velocità. Secondo le prime stime diffuse a livello nazionale, circa un autovelox su quattro potrebbe essere temporaneamente disattivato in attesa del completamento delle procedure previste dal decreto ministeriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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