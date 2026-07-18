Metà dei senatori di Forza Italia ha annunciato che voterà contro la riforma della legge elettorale. La decisione si inserisce nel dibattito interno al partito, che si sta confrontando sulla posizione da assumere. La discussione si svolge in un clima di tensione, con alcuni membri che si oppongono all’adozione della proposta. La frattura potrebbe influenzare l’orientamento della maggioranza, mentre il voto si avvicina.

Il confronto sulla riforma della legge elettorale rischia di aprire una nuova frattura all’interno della maggioranza. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, in Forza Italia cresce infatti il fronte dei senatori pronti a opporsi all’emendamento sulle preferenze, un passaggio che potrebbe rivelarsi decisivo quando il provvedimento arriverà a Palazzo Madama. Il partito guidato da Antonio Tajani starebbe vivendo un acceso confronto interno, con una parte dei parlamentari intenzionata a confermare il proprio no alla modifica della legge elettorale. Una situazione che alimenta nuovi interrogativi sulla tenuta della maggioranza dopo le tensioni già emerse alla Camera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Caos in Forza Italia, metà dei senatori dirà di no

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