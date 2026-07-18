Il 12 agosto 2026 ricorreranno 82 anni dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, quando furono uccise 560 persone durante un’azione delle truppe naziste e dei collaborazionisti fascisti. La discussione tra i candidati alla guida politica si è concentrata anche su questa data, in un contesto di tensioni tra le figure di spicco del campo largo. L’incomprensione sulla vicenda ha contribuito all’apertura di uno spazio per un terzo candidato alla premiership.

L’ultima incomprensione, si fa per dire, è sulla strage nazista di Sant’Anna di Stazzema: il 12 agosto 2026 saranno ottantadue anni dall’eccidio, quando le truppe naziste fiancheggiate da collaborazionisti fascisti uccisero 560 persone. Per questa edizione sarà presente, come si è visto, il vice presidente e ministro degli esteri Tajani che porterà un saluto istituzionale del Governo. Ma un po’ a sorpresa, quest’anno la sua partecipazione si affiancherà a quella dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, già annunciato nei giorni scorsi come oratore ufficiale della commemorazione. “Si mostrano sorridenti, ma lontani dalle telecamere scende il gelo dopo la campagna anti-armi all’Ucraina lanciata da M5s. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campo largo, la rissa tra Conte e Schlein spalanca la strada al terzo candidato premier: ecco chi avanza

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Sinistra, campo largo, Bonelli a Omnibus: Schlein, Conte e Fratoianni in tour con i cittadini

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