cambiamo abito per il futuro nel segno di montanelli

Passami gli steno! Provate a ripetere oggi questo invito, anzi questa minaccia a un qualunque redattore di quotidiano. È cambiato il mondo e come è inevitabile che sia per chi vuole raccontare la realtà, cambiamo anche noi: dal 22 luglio Il Giornale e ilgiornale.it indossano una nuova veste grafica, ma lo fanno ricordando le radici e il fondatore, Indro Montanelli. Favolosi erano gli anni del Giornale Nuovo, piazza Cavour prima e via Negri dopo, il «nero» della tipografia Same, camici lucidi di inchiostro, giurassiche linotype, spago a misurare il pezzo, rullo, poi il trasloco al bianco del laboratorio, freddo, algido, computer e non più macchine per scrivere, la sede fascinosa vicina alla Borsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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