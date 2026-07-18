Alle 7.30 del mattino, la temperatura raggiunge già i 39 gradi nei magazzini di un ex monastero. I facchini lavorano senza aria condizionata, con solo dieci ventilatori in arrivo la prossima settimana. Sono stati segnalati malori tra i lavoratori, che sono stati assistiti sul posto. Le autorità hanno raccomandato ai dipendenti di bere molta acqua. La mancanza di sistemi di raffreddamento adeguati si somma alle condizioni di caldo estremo.

Alle 7.30 del mattino il termometro segna già 39 gradi. Niente impianto di condizionamento, soltanto dieci ventilatori promessi per la prossima settimana e la raccomandazione: "bevete molto". Nei magazzini del Vaticano, sulla sommità del colle della "Vignaccia", dove vengono stoccate e smistate tutte le merci destinate ai punti vendita dello Stato pontificio, lavorare è diventato una corsa contro il caldo. Nei giorni scorsi un addetto alla movimentazione dei pallet ha accusato un malore ed è stato trasportato nell'infermeria vaticana. L'episodio ha acceso i riflettori sulle condizioni in cui operano facchini e addetti alla... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Caldo record nei magazzini di Papa Leone: malore tra i facchini, arrivano (solo) dieci ventilatori

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El Papa León XIV Descubrió una Verdad Oculta en el Vaticano que Nadie Quería Ver

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