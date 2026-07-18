Caldo record fino a 50 gradi in Italia la previsione dell’Ecmwf sull’inferno di agosto Gli indizi dall’ultima ondata | quali saranno le zone più roventi

Le temperature in Italia potrebbero raggiungere fino a 50 gradi Celsius nel mese di agosto, secondo le previsioni dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). Le ondate di caldo degli ultimi giorni indicano che alcune zone saranno particolarmente colpite, con temperature estreme che potrebbero superare i record precedenti. Le aree più a rischio sono quelle dove si sono già registrati picchi elevati durante le ondate di calore di luglio. Le previsioni si basano sugli ultimi aggiornamenti meteorologici disponibili.

Dopo un luglio già segnato dal caldo intenso, le prime proiezioni per agosto raccontano uno scenario ancora più duro. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a medio termine (ECMWF), ripresi dal Messaggero, indicano l’arrivo di un’anomalia termica forte e destinata a durare, con temperature diffusamente sopra le medie stagionali e un rischio costante di temporali particolarmente violenti. Quanto salirà la colonnina di mercurio ad agosto. A dettare le regole nella prima parte del mese sarà ancora una volta l’anticiclone africano, la grande bolla di alta pressione che parte dal Sahara e che si allargherà sul Mediterraneo, tenendo l’Italia sotto una cappa di aria rovente. 🔗 Leggi su Open.online

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Caldo record in Italia, Bologna sfiora i 38 gradi - 1mattina News 08/07/2026

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