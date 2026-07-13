Mercoledì, sette città italiane sono segnalate con il bollino rosso, con temperature fino a 43 gradi. L’anticiclone africano ha riportato temperature elevate su molte regioni, segnando l’inizio di una settimana di caldo record. La mappa mostra zone particolarmente colpite, con condizioni di calore intenso che dureranno diversi giorni. La situazione si concentra principalmente nelle aree più interne e nelle grandi città.

Caldo estremo, inizia la settimana da record. L'anticiclone africano torna a dominare l'Italia e si prepara a dare il via a una nuova, intensa ondata di calore. Nei prossimi giorni il termometro salirà fino a sfiorare i 43 gradi in alcune aree del Paese, mentre decine di città dovranno fare i conti con temperature ben oltre la soglia dei 35 gradi e notti tropicali. Le zone più calde, però, non saranno necessariamente quelle del Sud né le località di mare: i valori più elevati sono attesi soprattutto nelle pianure e nelle aree interne, dove l'aria bollente ristagna più facilmente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Caldo estremo sull'Italia, ecco la mappa delle zone più roventi: mercoledì ?7 città bollino rosso (fino a 43 gradi), quanto durerà

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Caldo estremo in Europa, quanto durerà l'ondata e perché è arrivata ora

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