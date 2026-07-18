Caldo | Firenze in codice rosso fino a lunedì 20 Emergenza continua

Da firenzepost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Firenze è in codice rosso per ondate di calore fino a lunedì 20 luglio. L’emergenza climatica prosegue senza interruzioni, con temperature elevate che interessano tutto il Paese. La regione ha adottato misure di prevenzione e allerta per affrontare le condizioni estreme. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità, mentre le temperature continuano a mantenersi sopra le soglie di guardia. La previsione indica che il picco del caldo si sposterà dal Centro-Nord al Sud.

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on rallenta l'ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia, anche se il picco del caldo si sposta dal Centro-Nord al Sud. Se oggi, 18 luglio e domani, 19, sono quattordici le citta' da bollino rosso, il massimo livello di allerta che indica condizioni di rischio per la salute della popolazione generale, lunedi' 20 luglio 2026 il numero salira' a 17, con citta' in miglioramento al Nord e in peggioramento al Sud. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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