Caldo | codice rosso a Firenze fino a giovedì Termometro intorno a 40 gradi

Da firenzepost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze, il termometro segna circa 40 gradi. Il calore intenso durerà fino a giovedì 16 luglio, con un codice rosso in vigore fino a quella data. Per martedì, mercoledì e giovedì, le temperature percepite raggiungono i 38, 39 e 39 gradi. La situazione non mostra segni di miglioramento, secondo il bollettino del ministero della Salute. Nessuna variazione nel livello di allerta, che resta alto per tutta la settimana.

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FIRENZE – Firenze: ondata di calore particolarmente intensa che non mostra segnali di attenuazione almeno fino a giovedì 16 luglio 2026. Il nuovo bollettino del ministero della Salute confermail codice rosso per oggi, martedì 14 luglio, domani e giovedì, con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 39 e 39 gradi. Ieri il caldo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha toccato valori particolarmente elevati: la stazionemeteorologica dell’Orto Botanico ha registrato una massima di 39 gradi, il Giardino di Boboli 38,2 e Firenze Università 37,5. Questa mattina, alle 9.15, all’Orto Botanico erano già stati rilevati 30,9 gradi, mentre il Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi e, alle 9. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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