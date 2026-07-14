FIRENZE – Firenze: ondata di calore particolarmente intensa che non mostra segnali di attenuazione almeno fino a giovedì 16 luglio 2026. Il nuovo bollettino del ministero della Salute confermail codice rosso per oggi, martedì 14 luglio, domani e giovedì, con temperature massime percepite rispettivamente di 38, 39 e 39 gradi. Ieri il caldo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha toccato valori particolarmente elevati: la stazionemeteorologica dell’Orto Botanico ha registrato una massima di 39 gradi, il Giardino di Boboli 38,2 e Firenze Università 37,5. Questa mattina, alle 9.15, all’Orto Botanico erano già stati rilevati 30,9 gradi, mentre il Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi e, alle 9. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo: codice rosso a Firenze fino a giovedì. Termometro intorno a 40 gradi

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