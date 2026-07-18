caldo al nido i condizionatori raddoppiano

I condizionatori portatili al nido sono stati raddoppiati a causa delle alte temperature. La prossima settimana verranno consegnati i preventivi per un intervento strutturale, che sarà proposto alle autorità competenti. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata al momento.

Condizionatori portatili raddoppiati, mentre la prossima settimana saranno disponibili i preventivi per un intervento strutturale, da proporre al Comune. Si accelera la soluzione del problema caldo al nido convenzionato Batti il 5, gestito dalla cooperativa Elefanti Volanti. Come in altri nidi e scuole dell’infanzia, il caldo ha fatto emergere il problema delle alte temperature nella struttura. La cooperativa sociale, guidata da Luca Renica, già lo scorso anno aveva presentato una proposta alla Loggia, con relativi preventivi, per realizzare un impianto fotovoltaico con pompe di calore per il raffrescamento, ma non era andata a buon fine.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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