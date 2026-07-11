Nuovi condizionatori all’asilo nido "Il Trenino". La struttura di via Baranzate è ora dotata di un impianto di climatizzazione, entrato in funzione al termine dei lavori iniziati nella struttura lo scorso 27 giugno. L’intervento giunge a completamento delle opere di riqualificazione della struttura, che nel recente passato era già stata interessata da lavori di tinteggiatura dei locali e di rifacimento del tetto. Il nuovo impianto di condizionamento assicura maggiore comfort ai bambini e al personale educativo, migliorando la vivibilità degli spazi anche nei mesi più caldi dell’anno. "Il tema del caldo nelle strutture scolastiche ed educative è oggi particolarmente sentito, con estati sempre più lunghe e temperature molto più elevate di un tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arrivano i condizionatori al nido ‘Trenino’. Prossimo anno tocca a Collodi e Salgari

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