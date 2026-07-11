Arrivano i condizionatori al nido ‘Trenino’ Prossimo anno tocca a Collodi e Salgari

Da ilgiorno.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi condizionatori all’asilo nido "Il Trenino". La struttura di via Baranzate è ora dotata di un impianto di climatizzazione, entrato in funzione al termine dei lavori iniziati nella struttura lo scorso 27 giugno. L’intervento giunge a completamento delle opere di riqualificazione della struttura, che nel recente passato era già stata interessata da lavori di tinteggiatura dei locali e di rifacimento del tetto. Il nuovo impianto di condizionamento assicura maggiore comfort ai bambini e al personale educativo, migliorando la vivibilità degli spazi anche nei mesi più caldi dell’anno. "Il tema del caldo nelle strutture scolastiche ed educative è oggi particolarmente sentito, con estati sempre più lunghe e temperature molto più elevate di un tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

arrivano i condizionatori al nido 8216trenino8217 prossimo anno tocca a collodi e salgari
© Ilgiorno.it - Arrivano i condizionatori al nido ‘Trenino’. Prossimo anno tocca a Collodi e Salgari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La S.C. Castelfiorentino torna a crescere: il prossimo anno arrivano gli esordientiLa Società Ciclistica Castelfiorentino partecipa all’Empoli Sport Festival, che si svolge fino a domani nel parco di Serravalle.

Emergenza caldo ai nidi. Arrivano i condizionatoriDopo il rifiuto della mozione per installare condizionatori negli asili, le autorità hanno forato i vetri per far entrare unità portatili.

Temi più discussi: Arrivano i condizionatori al nido ‘Trenino’. Prossimo anno tocca a Collodi e Salgari; All’asilo nido comunale fa troppo caldo, arrivano i condizionatori; Condizionatori, le regole nei paesi europei; Caldo record, vendite di ventilatori superano quelle dei condizionatori in Europa: i dati.

arrivano i condizionatori alArrivano i condizionatori al nido ‘Trenino’. Prossimo anno tocca a Collodi e SalgariNuovi condizionatori all’asilo nido Il Trenino. La struttura di via Baranzate è ora dotata di un impianto di ... ilgiorno.it

arrivano i condizionatori alCaldo folle all'asilo, dopo la protesta dei genitori arrivano i condizionatori. Una mamma: Sembrava un microondePORDENONE - Quando sono andata a prendere mio figlio al punto verde ho trovato 7-8 tecnici del Comune che stavano facendo un sopralluogo, hanno detto che domani (oggi) monteranno ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web