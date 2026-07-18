Calciomercato Roma Gasperini spinge per Summerville | chiusura attesa entro 72 ore

Gian Piero Gasperini ha richiesto alla Roma di accelerare le trattative sul mercato. La priorità resta l’attacco, con Crysencio Summerville come obiettivo principale. La società sta lavorando per chiudere l’affare entro 72 ore. La richiesta del tecnico deriva dalla volontà di rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura della sessione di mercato. La trattativa tra le parti prosegue con incontri e negoziati in corso.

Gian Piero Gasperini vuole nuovi rinforzi e avrebbe chiesto alla Roma di stringere i tempi sul mercato. La priorità resta l’attacco, con Crysencio Summerville che continua a occupare una posizione di primo piano nei ragionamenti della dirigenza. Secondo le ultime indiscrezioni della giornalista Eleonora Trotta, l’allenatore si aspetterebbe un passo decisivo già nelle prossime 48-72 ore. Una richiesta precisa, dettata dalla volontà di avere quanto prima a disposizione l’esterno del West Ham e inserirlo nel lavoro della squadra. La Roma prepara il rilancio. Per avvicinarsi alla chiusura, il club giallorosso starebbe valutando la possibilità di ritoccare l’ultima offerta superando così i 45 milioni più bonus già offerti in precedenza che però non avrebbero convinto troppo gli Hammers. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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