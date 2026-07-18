Calciomercato la Roma stringe per Summerville e rinnova Mancini e Cristante

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, dopo il caso Celik, la Roma ha annunciato di aver chiuso l’accordo per Summerville, un'operazione che si aggiunge alle trattative di calciomercato. Contestualmente, il club ha rinnovato i contratti di Mancini e Cristante, prolungandone la permanenza. Durante la presentazione della nuova stagione, il direttore sportivo ha sottolineato la necessità di accelerare le operazioni di mercato.

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Roma, 18 luglio 2026 - “Dobbiamo essere più veloci sul mercato” ha detto oggi Giampiero Gasperini nella conferenza di presentazione della stagione della Roma e il club giallorosso, dopo il caso Celik, ha puntualmente risposto con i fatti. Stando a quanto riportato dall’insider di mercato Gianluca di Marzio, infatti, l a Roma è molto vicina all’acquisto di Crysencio Summerville. I giallorossi hanno presentato al West Ham un’offerta complessiva di circa 46 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante esterno olandese. Una cifra che si avvicina molto ai 53 milioni della clausola rescissoria presente sul contratto che lega il giocatore agli “Hammers”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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