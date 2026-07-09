Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel primo pomeriggio in zona Palazzi, a Cecina, provocando la paralisi di alcuni binari lungo la linea Tirrenica. Le fiamme hanno attraversato i binari, causando ritardi fino a due ore sui treni che percorrono quella tratta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per diverse ore, con i treni che hanno subito variazioni e cancellazioni.

Cecina (Livorno), 9 luglio 2026 – Un incendio di sterpaglie ha provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Tirrenica. Le fiamme hanno interessato i campi in zona Palazzi, a Cecina, nel primo pomeriggio. Alle 17 l’incendio risultava spento ed erano in corso le operazioni di bonifica. Inizialmente la circolazione sulla linea Pisa-Civitavecchia era stata sospesa (intorno alle 13) fra Cecina e Vada; poi intorno alle 15,30 la circolazione è ripresa anche se con forti rallentamenti. Il racconto della sindaca. "Il fuoco – spiega sui social la sindaca Lia Burgalassi – è divampato lungo i binari, a ovest della ferrovia, ha attraversato i binari, e si è avvicinato a via Confalonieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incendio attraversa i binari, ritardi fino a 2 ore per i treni lungo la linea Tirrenica

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