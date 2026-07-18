CFiorentino | Il Consiglio Comunale condanna all’unanimità ogni forma di esaltazione del terrorismo

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione che condanna ogni forma di esaltazione del terrorismo. La decisione è arrivata in seguito alle scritte apparse nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno. La mozione è stata presentata dal gruppo consiliare Libera Castiglioni. La seduta si è conclusa con il voto unanime che condanna ogni manifestazione di questo tipo.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Il Consiglio Comunale condanna all’unanimità ogni forma di esaltazione del terrorismo. Approvata la mozione presentata dal gruppo consiliare Libera Castiglioni dopo le scritte comparse nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno. Il Consiglio comunale di Castiglion Fiorentino, nella seduta del 3 luglio scorso, ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare Libera Castiglioni per la condanna di tutti gli atti che inneggiano al terrorismo e alla violenza. Il documento prende le mosse dal recente episodio avvenuto nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno, dove nei primi giorni del giugno scorso comparve una scritta inneggiante alle Brigate Rosse e offensiva nei confronti delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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