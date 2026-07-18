Il difensore del Napoli è stato operato a giugno a Lione per rimuovere una cisti che gli aveva causato problemi. Ora si sposterà a Barcellona per valutare un possibile problema al tendine.

La brutta estate di Buongiorno e del Napoli. L’estate di Alessandro Buongiorno è un’odissea. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, informa che il difensore centrale del Napoli è stato operato a inizio giugno, in Francia, a Lione, per rimuovere una fastidiosa cisti che lo aveva limitato nell’ultima parte della stagione. Il quotidiano riporta che sembrava che tutto stesse andando per il meglio, il Napoli pensava di aver risolto il problema e che finalmente il difensore potesse prepararsi per la sua terza stagione in azzurro, vale a dire la stagione del riscatto. Ma il destino evidentemente aveva previsto altro. Il fastidio è tornato ed è stato evidente nella visita medica effettuata l’altro giorno a Castel Volturno con il nuovo medico sociale del Napoli Gennaro De Luca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno è già stato operato a giugno a Lione. Ora va a Barcellona a capire: ha un problema al tendine

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