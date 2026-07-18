Buon compleanno Virginia Raggi Sami Modiano Gianni Mercati…

Notizia in breve

Sono stati celebrati i compleanni di diverse persone, tra cui Sami Modiano, Gianni Mercati, Virginia Raggi, Federico Garimberti, Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri. Nessun evento particolare è stato annunciato oltre agli auguri di buon compleanno. La lista include figure pubbliche e private, con età variabile. Non sono state segnalate altre attività o eventi collegati alle celebrazioni.