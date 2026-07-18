Buon compleanno Virginia Raggi Sami Modiano Gianni Mercati…
Sono stati celebrati i compleanni di diverse persone, tra cui Sami Modiano, Gianni Mercati, Virginia Raggi, Federico Garimberti, Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa e Maurizio Gasparri. Nessun evento particolare è stato annunciato oltre agli auguri di buon compleanno. La lista include figure pubbliche e private, con età variabile. Non sono state segnalate altre attività o eventi collegati alle celebrazioni.
Buon compleanno Sami Modiano, Gianni Mercati, Virginia Raggi, Federico Garimberti, Ernesto Galli Della Loggia, Ignazio La Russa, Maurizio Gasparri, Sante Zuffada, Gianni Romoli, Lucio Tarquinio, Elio di Rupo, Marco Ferrando, Leonardo Semplici, Adriana Galgano, Erika Stefani, Carlo Vanzini, Michele Mian, Chiara Conti, Matteo Ricci, Emanuela Galliussi, Marco Piscopo, Mara Navarria, Simone Ciancio, Melanie Schwarz, Claudia Giovine. Oggi 18 luglio compiono gli anni: Gianni Mercati, manager; Federico Garimberti, giornalista; Enzo Spitaleri, attore; Violetta Gragnani, attrice; Giancarla Codrignani, scrittrice, giornalista, politica; Sami... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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