Bruschetta o fettunta è sempre una poesia

La fettunta, nota anche come bruschetta, è un piatto tradizionale che consiste in pane abbrustolito condito con olio, aglio e sale. La sua origine si colloca nell’antica Roma o forse nell’Etruria, ma è ancora molto diffusa e apprezzata nell’area di Roma. La preparazione rimane fedele alla ricetta tradizionale, mantenendo intatta la semplicità dei suoi ingredienti. È considerata una pietanza tipica e di culto in molte zone dell’Italia centrale.

Il tozzo di pane abbrustolito, cosparso d’olio, aglio e un pizzico di sale secondo la ricetta originaria, nasce nell’antica Roma. O forse in Etruria. Nell’Urbe, però, è ancora oggi una pietanza quasi di culto. Celebrata da grandi artisti come Aldo Fabrizi. «La bruschetta rimette ar monno un morto!», assicura Aldo Fabrizi in uno dei suoi celebri sonetti romaneschi. Fabrizi, straordinario attore, Pascoli dei fornelli, celebra in versi la cucina, opera d’ingegno e di fantasia, le tradizioni della tavola, il «sole in panza» e «mamma caloria che tira su chi sciopera e lavora». Fabrizi scrive per il palato e la gola, certo, ma usando cuore e testa. Nei sonetti romaneschi, nelle ricette in versi, in Nonno pane, Nonna minestra, La pastasciutta, ci sono metafore di vita e tanta ironica filosofia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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