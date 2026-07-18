Le quotazioni delle aziende di semiconduttori sono diminuite significativamente sui mercati azionari di tutto il mondo, influenzando in modo deciso gli indici borsistici globali alla fine di giugno. Questo settore, che produce componenti fondamentali per l’Intelligenza Artificiale, ha registrato un calo dei prezzi azionari, coinvolgendo compagnie da Seoul a New York, inclusa una grande società europea.

Crollano in Borsa i prezzi delle società di semiconduttori. E non è una nicchia di mercato, ma il motore dell’Intelligenza Artificiale. Da Seoul a New York, passando per la nostra STMicroelectronics, il settore ha condizionato tutte le Borse mondiali a partire da fine giugno. Al punto qualche importante analista si chiede se sia il segnale di una grossa correzione sui mercati, ai massimi di sempre. L’ultimo a lanciare un allarme autorevole è stato il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che il 15 luglio scorso ha parlato di “valutazioni elevate, rialzi concentrati in pochi segmenti e persistente incertezza geopolitica” che “espongono i mercati a correzioni anche brusche”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borse, anche sui listini l’estate è bollente

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