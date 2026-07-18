Bonus under 35 arriva in Parlamento Stefanazzi Pd | Giovani non possono essere costretti a rendere i soldi
Il bonus under 35 è stato portato in Parlamento. Le nuove FAQ del ministero del Lavoro, guidato da Calderone, modificano le regole sul contributo, consentendo il pagamento delle imposte e delle transazioni con carta. Tuttavia, ci sono ancora dubbi sulle voci di spesa ammissibili. Un rappresentante del Partito Democratico ha affermato che i giovani non dovrebbero essere obbligati a restituire i soldi ricevuti.
Le ultime Faq pubblicate dal ministero del Lavoro, guidato da Marina Elvira Calderone, ridisegnano il contributo: sì al pagamento delle imposte e alle transazioni con carta, ma rimangono perplessità sulle voci di spesa. Il deputato del Pd Claudio Stefanazzi presenta un’interrogazione alla ministra: "Serve un atto interpretativo unico e uniforme". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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