Bonus under 35 arriva in Parlamento Stefanazzi Pd | Giovani non possono essere costretti a rendere i soldi

Notizia in breve

Il bonus under 35 è stato portato in Parlamento. Le nuove FAQ del ministero del Lavoro, guidato da Calderone, modificano le regole sul contributo, consentendo il pagamento delle imposte e delle transazioni con carta. Tuttavia, ci sono ancora dubbi sulle voci di spesa ammissibili. Un rappresentante del Partito Democratico ha affermato che i giovani non dovrebbero essere obbligati a restituire i soldi ricevuti.