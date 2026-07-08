Tari il bonus si estende Raddoppiano i beneficiari dello sconto del 25%

Il numero di famiglie che riceveranno il bonus sociale sulla Tari a Reggio è stato raddoppiato, passando da 4.000 a 8.000. Lo sconto del 25% sulla tariffa sui rifiuti sarà applicato a queste famiglie, che beneficeranno di un sostegno maggiore rispetto al passato. La misura riguarda le famiglie che rientrano nei requisiti stabiliti e mira a ridurre l’impatto delle tariffe sui nuclei più vulnerabili. L’ampliamento dell’agevolazione è stato annunciato dall’amministrazione comunale.

Raddoppiano e passano da 4mila a 8mila le famiglie di Reggio che beneficeranno del bonus sociale sulla Tari, che consente una tariffa sui rifiuti scontata del 25%. L’ampliamento della platea dei beneficiari è stato ottenuto grazie all’integrazione del bonus sociale statale e di quello comunale, operata attraverso la modifica al Regolamento Tari proposta dall’assessore alla Cura della Città Davide Prandi (nella foto) e approvata lunedì dal Consiglio comunale. La delibera è stata approvata con 23 voti favorevoli (Coalizione civica, Pd, Fratelli d’Italia, Forza Italia, M5S, Lista Massari) e un astenuto (Lista Tarquini). Nello specifico la modifica dell’articolo 35 del Regolamento Tari riguarda il riconoscimento del bonus sociale comunale per le utenze domestiche in condizioni economiche disagiate, tenendo conto del bonus statale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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