Bonus centri estivi

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi sono operative le nuove indicazioni per l’utilizzo del fondo destinato ai centri estivi e alle attività socioeducative per i minori. Le regole stabiliscono come devono essere gestiti i fondi e quali servizi possono essere finanziati. Le linee guida sono state pubblicate e devono essere rispettate da enti e organizzazioni che organizzano le attività durante la stagione estiva.

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