bonus centri estivi

Notizia in breve

Da oggi sono operative le nuove indicazioni per l’utilizzo del fondo destinato ai centri estivi e alle attività socioeducative per i minori. Le regole stabiliscono come devono essere gestiti i fondi e quali servizi possono essere finanziati. Le linee guida sono state pubblicate e devono essere rispettate da enti e organizzazioni che organizzano le attività durante la stagione estiva.