Bolzano finisce con l' auto nel fiume Isarco ma il conducente si salva

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio a Bolzano, un'auto è finita nel fiume Isarco lungo la sponda sinistra. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, ma il conducente è riuscito a salvarsi. Non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati segnalati feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vettura è stata recuperata senza ulteriori complicazioni.