Bolzano finisce con l' auto nel fiume Isarco ma il conducente si salva
Venerdì 17 luglio a Bolzano, un'auto è finita nel fiume Isarco lungo la sponda sinistra. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, ma il conducente è riuscito a salvarsi. Non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati segnalati feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La vettura è stata recuperata senza ulteriori complicazioni.
Tragedia sfiorata nella serata di venerdì 17 luglio a Bolzano quando i Vigili del Fuoco sono stati allertati per un incidente lungo la sponda sinistra del fiume Isarco. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada precipitando nel corso d'acqua. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dal veicolo e a raggiungere la riva, riportando solo lievi ferite. Dopo l'incidente l'auto è stata trascinata dalla corrente per diverse centinaia di metri. I soccorritori hanno messo in sicurezza l'area e predisposto le operazioni di recupero del veicolo, rese particolarmente complesse dall'innalzamento del livello dell'acqua e dalla forte corrente del fiume. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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