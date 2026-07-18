A partire da settembre, i prezzi dei biglietti di treni e bus in Lombardia subiranno aumenti. Trenord ha annunciato un incremento del 3,89%, che riguarda sia i ticket singoli, con variazioni di pochi centesimi, sia gli abbonamenti, fino a un massimo di 32 euro. Per i servizi di trasporto su gomma, si prevede un aumento indicativo dell’1,86%, ma le decisioni finali saranno prese dalle società di gestione locali.

I NUMERI. Per Trenord ritocco del 3,89%: da pochi centesimi per i ticket singoli fino a 32 euro per gli abbonamenti. Per la gomma «indicazione» del +1,86%, ma decideranno le società locali. Critico il Pd: «I costi ricadono sugli utenti». Puntuale nel periodo estivo, ecco l’aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Lo prevede la normativa, e infatti lo scorso lunedì la Giunta regionale ha deliberato il tradizionale ritocco. L’effetto certo e immediato dal 1° settembre è il rincaro dei prezzi di Trenord (+3,89%), mentre per il trasporto su gomma bisognerà attendere un ulteriore passaggio (in questo caso il coefficiente teorico sarebbe un +1,86%). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Biglietti di treni e bus, in Lombardia rincari da settembre. «Così si penalizzano ancora i pendolari»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Biglietti dei bus verso l’aumento. Rincari a tappeto: la Cgil si oppone: "Studenti e pendolari vanno tutelati"

Rincari fino al 50% sui collegamenti marittimi, Federalberghi: “Così si penalizzano residenti e turismo”Un aumento delle tariffe sui collegamenti marittimi tra Sicilia e le isole minori ha portato a un incremento dei prezzi fino al 50 per cento,...

Temi più discussi: Biglietti di treni e bus, in Lombardia rincari da settembre. Così si penalizzano ancora i pendolari; Caos treni, voli fino al 300% più cari: il Governo indaga sul caro biglietti e attiva il Garante dei prezzi; Lombardia, biglietti dei treni e bus più cari: ma la vera sorpresa è come calcolano la soddisfazione; Veneto, nel 2028 arriva il biglietto unico regionale: Per gli studenti costa come Netflix.

Quando inventano i Biglietti Pezzotto per boicottare i Treni di @OfficialTrenord e @fsitaliane ? Anche oggi Ritardi e Disservizi e si torna a casa 2h dopo. #Vergogna x.com

Tutoraggio SCU reddit

Prezzo dinamico per i treni. Come funziona davvero e come risparmiareFai attenzione al nuovo prezzo dinamico introdotto da Frecciarossa, rischi di pagare molto di più. Ecco una guida su rincari e quanto prima prenotare. money.it

Biglietti di treni e bus, in Lombardia rincari da settembre. Così si penalizzano ancora i pendolariPer Trenord ritocco del 3,89%: da pochi centesimi per i ticket singoli fino a 32 euro per gli abbonamenti. Per la gomma indicazione del +1,86%, ma decideranno le società locali. Critico il Pd: I co ... ecodibergamo.it