Il 19 luglio si terrà la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, tra Spagna e Argentina. Si parla di servizi di jet privati e biglietti che arrivano fino a 2 milioni di dollari, riservati a clienti molto ricchi. La Spagna ha definito questa situazione “scandalosa”. La partita rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che coinvolgerà le due nazionali.

Domenica 19 luglio il MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) ospiterà l'atto conclusivo dei Mondiali 2026, con la Spagna e l'Argentina che si contenderanno il titolo di campione del mondo. Nei giorni della vigilia però, oltre alle condizioni di Yamal e al rischio squalifiche per Messi e altri suoi compagni, ad attirare l'attenzione globale è soprattutto la vertiginosa barriera economica eretta attorno all'evento: tra elicotteri e jet privati (l’aeroporto di Teterboro è sold out), biglietti che arrivano fino a due milioni di dollari e l'esordio dei "prezzi dinamici", assistere dal vivo alla finalissima è diventato infatti un lusso riservato a una strettissima élite finanziaria. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Jet privati e biglietti fino a 2 milioni, è una finale per super ricchi! La Spagna: "Scandaloso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

10 Jet Privati Di Attori Famosi | All'Interno Delle Loro Flotte Di Lusso

Notizie e thread social correlati

Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l’aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di InfantinoDurante la finale dei Mondiali, l’aeroporto di Teterboro ha registrato il tutto esaurito, con voli privati e jet privati atterrati e decollati.

Jet privati a Firenze: scoperta maxi evasione fiscale all’aeroporto, oltre 4 milioni di euroA Firenze, la Guardia di Finanza ha scoperto un’evasione fiscale di oltre 4 milioni di euro legata all’uso di jet privati all’aeroporto “Amerigo...

Temi più discussi: Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l'aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di Infantino; EasyJet diventa americana: cosa cambia a Malpensa, Ginevra e Zurigo?; Zucchero ‘baila’ sotto la luna di Bologna: Io fra Davis e Mandela. Su De Gregori taccio; Fenomenologia dei concerti da stadio, dai pionieri Beatles a Ultimo.

Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l’aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di Infantino. @GTeotino x.com

Milano-Cortina, un mese al via: jet privati e biglietti low cost, in fila per le stelle del ghiaccioManca soltanto un mese alle Olimpiadi. I Giochi di Milano-Cortina scattano la sera del 6 febbraio con la cerimonia di apertura a San Siro. Spettacolo gratuito per chi se lo vede in tv, a partire da ... corriere.it

Mondiali, la finale per SuperRicchi: tutti alla stadio in jet ed elicottero, l’aeroporto è sold out. I biglietti da 2 milioni e i Van per vip di InfantinoAeroporto sold out, hangar a 10mila dollari e biglietti da 2 milioni: la finale dei Mondiali 2026 è roba da super ricchi ... ilfattoquotidiano.it