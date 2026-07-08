Il governo tedesco ha commentato negativamente l’offerta pubblica di acquisto di UniCredit su Commerzbank, definendo l’approccio della banca italiana “aggressivo e ostile” e ritenendolo inaccettabile. La portavoce del ministero delle Finanze ha espresso questa posizione a LaPresse, evidenziando la critica ufficiale nei confronti dell’operazione. L’intervento si inserisce in un contesto di preoccupazioni sulla natura dell’offerta e sulle modalità adottate da UniCredit.

Il governo tedesco critico sull’esito dell’ offerta pubblica di acquisto di UniCredit su Commerzbank. “L’ approccio aggressivo e ostile di UniCredit resta inaccettabile “, ha detto a LaPresse una portavoce del ministero delle Finanze. “Il governo federale prende atto delle recenti notizie relative all’esito dell’offerta pubblica di acquisto di UniCredit”, ha spiegato la portavoce, sottolineando che Berlino “continuerà ad agire nell’interesse dei dipendenti della Commerzbank, delle piccole e medie imprese tedesche e della piazza finanziaria di Francoforte”. In merito alla quota dell’istituto di credito detenuta dallo Stato tedesco, “il comitato direttivo interministeriale competente del governo federale ha respinto l’offerta di UniCredit e non ha venduto le quote detenute dallo Stato federale in Commerzbank. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ops di Unicredit su Commerzbank, Berlino: “Approccio aggressivo e ostile, è inaccettabile”

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