Il 9 luglio 2006, a Berlino, l'Italia ha vinto la finale dei Mondiali di calcio contro la Francia, conquistando il quarto titolo mondiale. La partita si è conclusa con una vittoria ai rigori, dopo il pareggio 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. La vittoria ha portato la nazionale italiana a diventare campione del mondo per la quarta volta. Sono passati vent’anni da quella notte che ha segnato la storia del calcio italiano.

Dedicato a Ric ed Eugene Roma, 18 lug – Berlino, era il 9 luglio 2006. Sì, sono già passati 20 anni da Italia-Francia, quando siamo diventati campioni del Mondo per la quarta volta nella nostra storia. Mentre si avvicina finalmente alla conclusione questo edizione iridata di plastica. Mentre nemmeno questa volta gli inglesi hanno riportato il football a casa. Mentre ci aspetta un intervallo di 30 minuti per far esibire dei cantanti. Insomma ci tocca fare un’operazione nostalgia da vecchio boomer, ma per un anniversario simile potete pure concedercelo. Perché veramente sembra di parlare di un’era geologica fa, quando il biglietto di una finale mondiale era venduto a 110 euro e non a svariate migliaia di dollari. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Berlino 2006, una notte da campioni del mondo

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9 LUGLIO 2006, VENT'ANNI FA ITALIA CAMPIONE del MONDO

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