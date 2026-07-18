Benevento Città Spettacolo gran finale con Alessandro Siani | tutte le info

La 47ª edizione del festival Benevento Città Spettacolo si concluderà con uno spettacolo di Alessandro Siani. La serata di chiusura è organizzata dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo e sarà diretta da Renato Giordano.

Tempo di lettura: 3 minuti Fondazione Benevento Città Spettacolo è lieta di annunciare il grande appuntamento della serata di chiusura della 47ª edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo” – Mediterraneo, diretto da Renato Giordano. Alessandro Siani tornerà in scena al Teatro Romano di Benevento domenica 30 agosto, alle ore 21:00, con il suo nuovo spettacolo “Fake News”. INFO BIGLIETTI: L’Organizzazione informa che lunedì 20 luglio, alle ore 11:00, prenderà il via la fase prevendita dei tagliandi. I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Festival All Net Service, in tutti i punti vendita I-Ticket e online sul portale i-ticket. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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