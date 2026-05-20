Droni per salvare i cuccioli di cervo e capriolo nascosti nei prati

In alcune zone di campagna, vengono utilizzati droni per individuare i cuccioli di cervo e capriolo nascosti tra l’erba alta prima di effettuare lo sfalcio dei campi. Questi dispositivi vengono impiegati per localizzare gli animali e garantirne la sicurezza durante le operazioni agricole. L’uso dei droni permette di verificare la presenza dei cuccioli senza disturbare gli animali o danneggiarli, facilitando un intervento tempestivo prima di procedere con le lavorazioni nei terreni.

Individuare dall’alto i cuccioli di cervo e capriolo nascosti tra l’erba alta dei campi e salvarli prima di procedere con lo sfalcio. È questo l’obiettivo del nuovo progetto promosso dall’Associazione Cacciatori Trentini in collaborazione con Coldiretti Trento e con la Federazione Allevatori del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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