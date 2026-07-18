Bellini e Mantegna Al Museo della Città il confronto ritrovato tra due giganti

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Museo della Città si svolge un confronto tra due capolavori del Rinascimento: la Pietà di Giovanni Bellini e il San Sebastiano di Andrea Mantegna. La prima presenta un volto sereno e un'atmosfera di raccoglimento, mentre il secondo mostra un corpo teso e un'espressione di dolore. La mostra mette in evidenza le differenze stilistiche e narrative tra i due artisti, ruotando attorno a rappresentazioni della passione.

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Due capolavori. Due maestri del Rinascimento. Due modi opposti di raccontare la passione: da una parte il silenzio mistico della Pietà di Giovanni Bellini, dall’altra il dramma scolpito nel corpo del San Sebastiano di Andrea Mantegna. A Rimini le due opere si guardano negli occhi nelle stanze del Museo della Città, dando vita a un confronto artistico di rara intensità. E così dopo undici mesi di assenza, la Pietà di Bellini torna a Rimini, restaurata a Venezia e reduce dal soggiorno alla Morgan Library and Museum di New York, l’opera sarà protagonista da oggi fino al 10 gennaio 2027 della mostra Il codice della Passione. Bellini e Mantegna allo specchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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