Bellini Nautica al fianco della Clusanina | orgoglio e agonismo mantengono il legame tra passato e futuro

Da bergamonews.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bellini Nautica ha annunciato il suo supporto alla Clusanina, una delle più antiche società remiere della zona. La collaborazione mira a rafforzare il legame tra tradizione e futuro, mantenendo vivo il senso di appartenenza e passione che coinvolge da più di quaranta anni la comunità locale. Questo sostegno si traduce in un impegno condiviso per valorizzare la storia e l’attività sportiva della società remiera.

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Bellini Nautica si affianca alla Clusanina, storica realtà remiera del territorio, dando nuovo slancio a un percorso fatto di orgoglio, appartenenza e passione che da oltre quarant’anni coinvolge l’intera comunità. La realtà di G.S. Clusanina da oltre quarant’anni rappresenta molto più di una semplice squadra sportiva: è una storia condivisa, fatta di sacrificio, vittorie e momenti indimenticabili. Una storia che continua a rinnovarsi, mantenendo vivo il legame tra passato e futuro e guardando con determinazione ai traguardi di domani. Fondata nel 1980 grazie all’iniziativa di Umberto Bortolotti, la Clusanina ha saputo trasformare la voglia di stare insieme e di condividere una tradizione in un progetto vincente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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