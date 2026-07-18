Dopo aver concluso la relazione con Adan Banuelos, la modella ha iniziato una nuova frequentazione con un project manager. Le voci di un possibile riavvicinamento con il precedente partner sono state smentite, e sembra che abbia scelto di voltare pagina.

Archiviata definitivamente la storia d'amore con Adan Banuelos, Bella Hadid non è rimasta single a lungo. La supermodella, nonostante le voci di un ritorno di fiamma col cowboy, sembra aver voltato definitivamente pagina col project manager Nathan Lacy. Ecco cosa sappiamo. Le voci di un possibile nuovo flirt per la 29enne sono iniziate lo scorso febbraio, quando Bella è stata paparazzata a Milano in compagnia di un misterioso uomo. Solo in queste ore, complice un'altra uscita di coppia, si è scoperta l'identità dell'uomo al suo fianco: il 38enne Nathan Lacy, erede di una ricca famiglia del Colorado che possiede una ditta di costruzioni a Crested Butte, famosa in tutto lo stato per essere una famiglia "molto cattolica e molto conservatrice". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bella Hadid, nuovo flirt dopo la fine dell'amore con Adan Banuelos

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Bella Hadid and Cowboy Adan Banuelos Split After Two Years

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Bella Hadid e Hailey Bieber hanno già scelto la scarpa dell’estate (e no, non sono le sneakers)Le due modelle sono state fotografate indossando una scarpa aperta con una suola piatta e cinturini sottili, spesso in tonalità neutre o pastello.