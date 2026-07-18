Beautiful streaming replica puntata 18 luglio 2026 | Video Mediaset
Oggi, sabato 18 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Taylor ha ringraziato Ridge per averla convinta a sottoporsi a un controllo da Grace, dopo che il medico in Europa le aveva raccomandato ulteriori accertamenti. La scena si è concentrata sul dialogo tra i personaggi riguardo alla decisione di effettuare controlli medici. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – sabato 18 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Taylor ringrazia Ridge per averla convinta a fare un controllo da Grace, visto che, come le aveva prescritto il suo medico in Europa, avrebbe comunque dovuto fare ulteriori accertamenti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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