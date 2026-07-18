Beautiful streaming replica puntata 18 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, sabato 18 luglio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful. In questa puntata, Taylor ha ringraziato Ridge per averla convinta a sottoporsi a un controllo da Grace, dopo che il medico in Europa le aveva raccomandato ulteriori accertamenti. La scena si è concentrata sul dialogo tra i personaggi riguardo alla decisione di effettuare controlli medici. La puntata è disponibile in streaming su Video Mediaset.