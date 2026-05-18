Beautiful streaming replica puntata 18 maggio 2026 | Video Mediaset

Da superguidatv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, lunedì 18 maggio 2026, è stata trasmessa una nuova puntata della soap americana Beautiful. Nella puntata, Katie si confronta con Bill e accusa Poppy di aver avuto un ruolo nella morte di due uomini, Tom Starr e Hollis. La scena si svolge all’interno di un ambiente domestico, con dialoghi diretti tra i personaggi. La puntata è disponibile in replica e viene proposta anche in streaming sui canali ufficiali.

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Nuovo appuntamento oggi – lunedì 18 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Katie affronta Bill accusando Poppy di essere coinvolta nella morte di due uomini, Tom Starr e Hollis. Sostiene di avere delle prove e teme che Bill stia vivendo con una donna pericolosa. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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