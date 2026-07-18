Beautiful le anticipazioni della settimana dal 19 al 25 luglio 2026

Da dilei.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da luglio, le puntate di Beautiful in onda dal 19 al 25, portano nuove trame tra i personaggi di Los Angeles. La soap di Canale 5, che va in onda ogni giorno alle 14:00, continua a raccontare le vicende nelle sedi della Forrester Creation e nelle case dei protagonisti. La settimana si presenta ricca di sviluppi e intrecci tra le storie dei personaggi principali.

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Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 19 al 25 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana scorsa ha... 🔗 Leggi su Dilei.it

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