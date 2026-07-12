Beautiful le anticipazioni della settimana dal 12 al 18 luglio 2026

Da dilei.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì 12 a domenica 18 luglio 2026, le puntate di Beautiful su Canale 5 presenteranno nuove storyline ambientate tra la sede della Forrester Creation e le case dei personaggi più ricchi di Los Angeles. La soap, in onda quotidianamente intorno alle 14:00, continuerà a seguire le vicende dei protagonisti, con sviluppi nelle relazioni e nei rapporti familiari. La settimana sarà caratterizzata da diversi colpi di scena e scene emozionanti.

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Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 12 al 18 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana scorsa ha visto alternarsi momenti di glamour e tensione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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