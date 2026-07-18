basket serie c folgore galligani nuovo capitano resta anche il giovane guerriero

Notizia in breve

La squadra di basket di Serie C ha annunciato che Galligani sarà il nuovo capitano, mentre Guerriero rimane nel roster. La società ha confermato anche i primi membri della rosa per la stagione 2026-2027 e ha proseguito con le conferme tra i giocatori e lo staff tecnico. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della squadra.