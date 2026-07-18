Basket serie c Folgore Galligani nuovo capitano Resta anche il giovane Guerriero
La squadra di basket di Serie C ha annunciato che Galligani sarà il nuovo capitano, mentre Guerriero rimane nel roster. La società ha confermato anche i primi membri della rosa per la stagione 2026-2027 e ha proseguito con le conferme tra i giocatori e lo staff tecnico. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della squadra.
Dallo staff tecnico ai primi componenti della ’rosa’ 2026-’27. Continuano le conferme in casa Folgore Fucecchio, in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo coach Luca Gorgeri, che in un’ annata estremamente difficile ha saputo compattare il gruppo riuscendo a mantenere alta l’attenzione per arrivare a compiere un vero e proprio miracolo cestistico nei play-out, e il collaboratore Davide Barsottini, il club biancoverde annuncia anche la permanenza di Guido Galligani (nella foto di Pettinati Comunication) e Christian Guerriero. Cresciuto nel settore giovanile della Folgore, Galligani è al terzo stagione consecutiva in biancoverde, dopo un’importante esperienza all’Use, e quest’anno erediterà anche la fascia di capitano da Gazzarrini, ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Basket serie A2 | Libertas Livorno, l'ex capitano Fantoni nuovo club manager: "Incarna alla perfezione i nostri valori"La Libertas Livorno ha annunciato che l'ex capitano, Tommaso Fantoni, sarà il nuovo club manager.
Basket serie B interregionaòe. Baskérs, ecco il primo volto nuovo: il giovane Bassi dall’UnieuroLa società Baskérs Forlimpopoli ha comunicato l’ingaggio di Tommaso Bassi, guardia nato nel 2007, proveniente dall’Under 19 Eccellenza di una squadra...
Temi più discussi: Caratese, si comincia. Al raduno 18 volti nuovi; Piace, fatta per Capelli. Ora Tremolada, occhi su Mazzantini; Calciomercato Serie D - Pronti altri due colpi in attacco per il Piacenza: in arrivo Tremolada e Capelli; Un altro colpo in attacco per il Piacenza: ecco Andrea Capelli.
La Folgore Fucecchio è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto con Christian Guerriero. Christian è entrato a far parte della nostra serie C lo scorso anno a campionato in corso e si è da subito messo a disposizione di staff e compagni, ascoltand facebook
Basket serie c. Folgore, Galligani nuovo capitano. Resta anche il giovane GuerrieroDallo staff tecnico ai primi componenti della ’rosa’ 2026-’27. Continuano le conferme in casa Folgore Fucecchio, in vista del ... sport.quotidiano.net
Basket Serie C. La Folgore lotta, ma non basta. Battuta in casa dal SansepolcroFOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli 2, Mbaye 10, Guerriero 13, Galligani, Orsini Si. 12, Gazzarrini, Carlotti 3, Orsini St. 18, Menichetti 12, Orsucci 5. All ... lanazione.it