Nella partita tra Juventus e Verona, terminata 1-1, sono stati registrati diversi momenti di gioco intenso. Nel corso del match, un tiro di Conceicao è stato parato e la palla è uscita di poco. La gara, valida per la 35ª giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive, con alcune occasioni da goal per entrambe le parti.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 1-1: sintesi e moviola. 79? CAMBIO VERONA – Dentro Harroui, fuori Bernede. 79? DOPPIO CAMBIO JUVE – Dentro Koopmeiners e Zhegrova, fuori Kelly e Conceicao 76? TIRO VLAHOVIC! – Lotta (e come lotta!) Dusan Vlahovic in campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona 1-1 LIVE: tiro ancora di Conceicao! Palla fuori

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