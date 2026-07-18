Barbecue fra rifiuti e rischio incendi Le conviviali sul parco fluviale Più controlli della polizia locale

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel parco fluviale tra Nave e Monte San Quirico, si registrano barbecue tra rifiuti abbandonati e rischio incendi. La polizia locale ha annunciato maggiori controlli per fermare il fenomeno. Durante un consiglio comunale, un rappresentante ha segnalato che la situazione è fuori controllo, con presenza di rifiuti e pratiche di barbecue selvagge. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma si prevede un incremento delle verifiche nelle aree interessate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lucca, 18 luglio 2026 – A denunciare la situazione è stata Laura Da Prato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. “Ciò che sta avvenendo lungo il parco fluviale, zona Nave e Monte San Quirico, è fuori controllo - ha detto-. Auto cariche di scorte alimentari circolano liberamente dove non si potrebbe, per poi allestire grandi barbecue conviviali. L’assessore all’ambiente Cristina Consani è al corrente della cosa, anzi si è resa molto disponibile a fare dei sopralluoghi. Gli ultimi episodi sono avvenuti la scorsa settimana. Domenica scorsa siamo andati a ripulire ma non si può andare avanti così. Anche perchè oltre all’abbandono dei rifiuti, e quindi al degrado di una zona protetta, incombe un altro rischio importante: per ben due volte son partiti incendi“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

barbecue fra rifiuti e rischio incendi le conviviali sul parco fluviale pi249 controlli della polizia locale
© Lanazione.it - Barbecue fra rifiuti e rischio incendi Le “conviviali“ sul parco fluviale “Più controlli della polizia locale”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Polizia locale di Sondrio, accordo con Albosaggia e Caiolo: più controlli sul territorioIl consiglio comunale di Sondrio ha approvato una convenzione con i Comuni di Albosaggia e Caiolo, finalizzata a rafforzare i controlli sul...

Temi più discussi: Barbecue fra rifiuti e rischio incendi Le conviviali sul parco fluviale Più controlli della polizia locale; Bari, San Girolamo ostaggio della movida selvaggia: rumori, rifiuti e barbecue sulla spiaggia fanno infuriare i residenti; Ugento spiagge, venditore ambulante con barbecue vende pannocchie a Torre San Giovanni; Vandali all’Oasi dei pensionati, il Comune di Soncino la chiude.

barbecue fra rifiuti eBarbecue fra rifiuti e rischio incendi Le conviviali sul parco fluviale Più controlli della polizia localeLucca, 18 luglio 2026 – A denunciare la situazione è stata Laura Da Prato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. Ciò che sta avvenendo lungo il parco fluviale, zona Nave e Monte San Quirico, è fuo ... lanazione.it

Traffico di rifiuti, 12 indagati in custodia cautelare: bufera sull'Agenzia per l'ambienteUn'operazione su vasta scala che ha portato a 12 arresti. Dalle prime ore del mattino del 19 maggio, oltre 100 carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica stanno ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web