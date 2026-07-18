Nel parco fluviale tra Nave e Monte San Quirico, si registrano barbecue tra rifiuti abbandonati e rischio incendi. La polizia locale ha annunciato maggiori controlli per fermare il fenomeno. Durante un consiglio comunale, un rappresentante ha segnalato che la situazione è fuori controllo, con presenza di rifiuti e pratiche di barbecue selvagge. Nessuna misura specifica è stata ancora adottata, ma si prevede un incremento delle verifiche nelle aree interessate.

Lucca, 18 luglio 2026 – A denunciare la situazione è stata Laura Da Prato nel corso dell’ultimo consiglio comunale. “Ciò che sta avvenendo lungo il parco fluviale, zona Nave e Monte San Quirico, è fuori controllo - ha detto-. Auto cariche di scorte alimentari circolano liberamente dove non si potrebbe, per poi allestire grandi barbecue conviviali. L’assessore all’ambiente Cristina Consani è al corrente della cosa, anzi si è resa molto disponibile a fare dei sopralluoghi. Gli ultimi episodi sono avvenuti la scorsa settimana. Domenica scorsa siamo andati a ripulire ma non si può andare avanti così. Anche perchè oltre all’abbandono dei rifiuti, e quindi al degrado di una zona protetta, incombe un altro rischio importante: per ben due volte son partiti incendi“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Barbecue fra rifiuti e rischio incendi Le “conviviali“ sul parco fluviale “Più controlli della polizia locale”

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