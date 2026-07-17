Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno monitorato i movimenti di un gruppo di persone di origine albanese sospettate di aver compiuto rapine a mano armata in diverse ville. I carabinieri hanno osservato i loro spostamenti, notando che rientravano nel loro nascondiglio a Orzinuovi, in provincia di Brescia, alle prime ore del mattino. Dopo un periodo di sorveglianza, sono stati arrestati in un'operazione condotta nelle prime ore di oggi.

Bergamo, 17 luglio 2026 – Da qualche giorno i carabinieri controllavano a dista nza i loro spostamenti, in attesa del momento opportuno per agire. Nelle ore di osservazione, avevano notato che la banda, composta da albanesi, rientrava nel covo di Orzinuovi (Brescia) alle prime luci dell’alba. Con auto potenti. Partivano di sera, dopo aver pianificato i colpi, rientravano alla base quando faceva giorno e scaricavano dal baule borsoni capienti con refurtiva che nascondevano nel garage. Il modus operandi . Stesso modus operandi, hanno ricostruito gli uomini del Nucleo investigativo di Bergamo, per la lunga serie di furti e rapine commessi tra il 4 e il 14 luglio tra Bergamo, Brescia, Cremona e Udine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La banda degli albanesi spiata e pedinata dai carabinieri: così sono stati catturati i violenti rapinatori delle ville dopo gli assalti a mano armata

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Latitante albanese arrestato con armi e documenti falsi

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