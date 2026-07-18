Un bambino di 12 anni è morto annegato in acqua, con ferite multiple che suggeriscono un attacco violento. L’incidente è avvenuto al termine di una giornata nei campi, vicino a un corso d’acqua. La scena, davanti allo zio presente, si è trasformata rapidamente in un dramma: urla e un corpo senza vita, evidenziando un episodio brutale. Nessuno è riuscito a intervenire mentre la tragedia si consumava. La vittima era con altri bambini prima dell’incidente.

Un gesto normale, fatto al termine di una lunga giornata nei campi. Poi, in pochi istanti, il silenzio della riva è stato spezzato dalle urla e da una scena terribile, consumata davanti agli occhi di chi avrebbe voluto intervenire ma non ha potuto fare nulla. È una tragedia che ha sconvolto il distretto di Bahraich, nell’Uttar Pradesh, in India. Sunil Singh, 12 anni, è stato attaccato e ucciso da un coccodrillo lungo il fiume Ghaghra, sotto lo sguardo dello zio Vijay Raj Singh. Secondo quanto ricostruito, l’attacco sarebbe avvenuto giovedì 16 luglio 2026, nell’area controllata dalla stazione di polizia di Boudhi. Il ragazzino si trovava con lo zio in un campo di riso e le attività della giornata erano appena finite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Bambino di 12 anni ucciso in acqua: “Sbranato vivo”. Choc davanti allo zio

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Discussione Quotidiana - 18 Luglio 2026 reddit

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