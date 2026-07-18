Un bambino di 12 anni è stato ucciso da un coccodrillo mentre si trovava sulle rive di un fiume. Il rettile lo ha trascinato in acqua e lo ha aggredito, tutto sotto gli occhi dello zio presente sul posto. La vittima è stata sbranata in acqua, secondo quanto riferito. Non ci sono state altre persone coinvolte nell’incidente. La polizia ha avviato indagini sulla vicenda.

Un bambino di 12 anni è stato ucciso da un coccodrillo mentre si trovava sulle rive di un fiume. Il piccolo, identificato come Sunil Singh, è stato trascinato in acqua dal rettile e aggredito sotto gli occhi dello zio. La tragedia ha sconvolto il distretto di Bahraich, nell’Uttar Pradesh, in India. L’attacco è avvenuto giovedì 16 luglio 2026 lungo il fiume Ghaghra, nella zona di competenza della stazione di polizia di Boudhi. Secondo quanto riferito dai testimoni, il bambino si trovava in un campo di riso insieme allo zio Vijay Raj Singh, al termine delle attività della giornata. L’attacco mentre si lavava. A un certo punto, Sunil si sarebbe avvicinato all’acqua per lavarsi mani e piedi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bambino di 12 anni ucciso in acqua: “Sbranato vivo…”. Tutto davanti allo zio

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