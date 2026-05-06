Bagnolo Mella | serata in cammino

A Bagnolo Mella si è svolto il quinto evento dedicato al cammino, intitolato “Prima che me moro” di Emanuele Turelli. La serata ha visto partecipanti impegnati in un percorso che ha puntato sulla scoperta personale e sulla ricerca di libertà e serenità. L’iniziativa fa parte di una serie di appuntamenti che si concentrano su aspetti di crescita e sfida attraverso il cammino.

Quinto appuntamento dedicato al cammino come scoperta, crescita, sfida e ricerca di libertà e pace. “Prima che me moro” di Emanuele Turelli.In un’accogliente casa nell’entroterra bresciano del lago di Garda, uno zaino poggiato a terra, stracolmo di indumenti, attrezzature, medicinali, cibo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Bagnolo Mella: serata in gialloUn nuovo appuntamento all’insegna del mistero e della suspense vi aspetta! Questa volta saranno protagonisti due avvincenti romanzi gialli, pronti a...