Bagno a Ripoli operaio 42enne muore in servizio | Faceva la raccolta rifiuti alle 14

Un operaio di 42 anni è morto mentre svolgeva il servizio di raccolta rifiuti nel primo pomeriggio. I colleghi hanno allertato le autorità quando non lo hanno visto tornare in azienda con il carico giornaliero. La vittima, dipendente di una cooperativa sociale, lavorava per un'azienda di gestione dei rifiuti e era noto per la puntualità. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.

A dare l’allarme sono stati i colleghi, non vedendolo ritornare in azienda con il carico giornaliero di rifiuti. Matteo Consolati, dipendente della Cristoforo, cooperativa sociale che lavorava per Alia, era addetto alla raccolta porta a porta ed era sempre puntuale. Grazie ai segnali del gps è stato individuato in una strada di campagna a Poggio a Luco, nel Comune di Bagno a Ripoli. Il corpo senza vita dell’operaio di 42 anni era riverso sull’asfalto, a circa 200 metri dal furgoncino con la portiera spalancata: così è stato rinvenuto dai sanitari del 118 e da una pattuglia dei carabinieri, forse aveva cercato di agganciare il segnale del cellulare per chiamare i soccorsi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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