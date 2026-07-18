Azzariti | ABC a capitale pubblico? Non esclude i privati il sindaco Manfredi chiude un’era
Il sindaco ha annunciato la chiusura di un’epoca riguardo alla gestione di un’azienda pubblica, precisando che il rinnovo di una convenzione esistente non equivale a un nuovo affidamento. La normativa vigente, infatti, vieta l’uso di aziende pubbliche per alcuni servizi in rete, ma nel caso specifico si tratta di una proroga di un accordo già in essere, non di una nuova assegnazione.
«È vero che l’applicazione del decreto legislativo 201 del 2022 esclude per i servizi in rete la possibilità di utilizzare aziende pubbliche. Nel caso di Abc, però, non si tratta di un nuovo affidamento, ma della proroga di una convenzione già in essere. Non c’è dunque sotto il profilo giuridico per il Comune di Napoli l’obbligo di trasformare l’azienda speciale in una società per azioni». Gaetano Azzariti, uno dei più noti costituzionalisti italiani, che nel 2011 fu tra i promotori dei quesiti referendari per l’acqua bene comune insieme ad altri giuristi come Stefano Rodotà, Alberto Lucarelli, Gianni Ferrara, Ugo Mattei e Luca Nivarra, interviene sul caso Abc. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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