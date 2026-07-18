Un incidente ha coinvolto un'auto e un pedone lungo una strada urbana, causando il ferimento dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini e regolato il traffico. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Forse non è chiaro, perché l'estate tende ad anestetizzarci, e un po' tutti abbiamo una gran voglia di fare un bagno al mare o una passeggiata in montagna. Ma c'è una cosa che non passa: ed è l'umore non buono degli italiani quando hanno la sensazione di stare subendo un'ingiustizia, calcisticamente parlando direi un arbitraggio sleale e fazioso. Cominciamo a sommare diverse cose: ieri è scattato l'arresto per Mario Roggero, e tutti lo vediamo e lo percepiamo come un nostro parente, come un papà o un nonno vittima di una clamorosa ingiustizia. Non perdete tempo con il balletto delle dichiarazioni politiche e concentratevi su voi stessi, su noi stessi: più guardiamo Roggero, più lo ascoltiamo, e più scatta un effetto-specchio, una sensazione di identificazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Avviso ai naviganti: la misura è colma e l'umore degli italiani pessimo

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