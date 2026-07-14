Sansepolcro | La misura è colma presa di posizione dell’amministrazione comunale dopo l’ultimo grave fatto di cronaca

Notizia in breve

Sansepolcro, 17 luglio 2026 – L’amministrazione comunale ha dichiarato che la situazione è insostenibile dopo un recente episodio di cronaca grave. La decisione arriva in risposta a un fatto che ha coinvolto la sicurezza pubblica e ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente, ma la reazione ufficiale sottolinea la necessità di interventi immediati. La comunicazione conferma l’impegno delle autorità a garantire ordine e tutela della comunità.