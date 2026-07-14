Sansepolcro | La misura è colma presa di posizione dell’amministrazione comunale dopo l’ultimo grave fatto di cronaca
Sansepolcro, 17 luglio 2026 – L’amministrazione comunale ha dichiarato che la situazione è insostenibile dopo un recente episodio di cronaca grave. La decisione arriva in risposta a un fatto che ha coinvolto la sicurezza pubblica e ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente, ma la reazione ufficiale sottolinea la necessità di interventi immediati. La comunicazione conferma l’impegno delle autorità a garantire ordine e tutela della comunità.
Arezzo, 17 luglio 2026 – Sansepolcro: «La misura e’ colma», presa di posizione dell’amministrazione comunale dopo l’ultimo grave fatto di cronaca. «L’ennesimo grave episodio avvenuto qualche sera fa in un noto locale del centro ad opera di due balordi di origine nordafricana, che ha causato paura tra gli avventori e il ferimento della proprietaria della struttura, è solo l’ultimo anello di una catena che si sta pericolosamente allungando. La misura è colma. Come Amministrazione Comunale prendiamo oggi ferma posizione verso il ripetersi di simili atti di cronaca che nulla hanno a che fare con la convivenza civile e che mettono a dura prova la sicurezza dei nostri concittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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