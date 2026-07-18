Il tratto dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello verso Roma sarà chiuso per due notti. La chiusura interesserà anche l’area di servizio “Chianti ovest”, situata lungo il tratto, che resterà chiusa dalle 21:00 alle 5:00. I lavori si svolgeranno nelle notti di questa settimana, rendendo inaccessibile la strada e il servizio durante le ore indicate. Nessun altro dettaglio sulle cause o le tempistiche future è stato comunicato.

-sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma. L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. –sarà chiuso il tratto compreso Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti per lavori

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