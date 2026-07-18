Due procedimenti giudiziari sono stati avviati sulla base di un audio tra l’ex ministro e sua moglie, con un solo procedimento archiviato e uno che invece porterà a processo. In particolare, sono stati rinviati a giudizio un uomo e una donna, accusati di aver interferito nella vita privata dell’ex ministro. La vicenda riguarda le conversazioni audio e il loro utilizzo nel procedimento, con due esiti diversi per le persone coinvolte.

Alla Procura di Roma due esiti diversi su una vicenda legata allo stesso audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini: archiviati Ranucci e Bertazzoni, andranno invece a giudizio Carlo Tarallo e Maria Rosaria Boccia Due procedimenti, un solo audio e un esito giudiz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Audio su Sangiuliano, Tarallo rinviato a processo con Boccia: "Interferenze nella vita privata dell'ex ministro"

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