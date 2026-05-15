Nella notte, nella regione di Ryazan, si è verificato un attacco con droni provenienti dall’Ucraina. Durante l’evento, tre persone hanno perso la vita e altre dodici sono rimaste ferite. Sono state diffuse immagini che mostrano alcune esplosioni sul luogo dell’incidente. Le autorità russe stanno ancora conducendo le indagini e valutando i danni causati dall’attacco. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali che spieghino i motivi o le circostanze dell’operazione.

(LaPresse) – Tre persone sono morte e dodici sono rimaste ferite a seguito di un attacco con droni ucraini avvenuto nella notte nella regione russa di Ryazan. Lo riferisce il governatore regionale Pavel Malkov, citato da Interfax. Secondo il governatore, due edifici residenziali a più piani sono stati danneggiati a Ryazan. Resti di un drone sono caduti anche sul terreno di un impianto industriale e sono in corso le operazioni di bonifica. In città sono stati allestiti centri di accoglienza temporanei e le strutture danneggiate vengono smantellate. Secondo quanto riferito da media ucraini, i droni hanno attaccato la raffineria di petrolio di Ryazan, uno dei più grandi impianti di lavorazione del petrolio in Russia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia: attacco con droni ucraini sulla regione di Ryazan, le immagini delle esplosioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russia-Ucraina: droni in casa Putin, intervista a Piero Fassino

Sullo stesso argomento

Russia, droni ucraini colpiscono la città di Togliatti: le immagini dell'esplosioneNella notte tra venerdì e sabato un attacco con droni ucraini sulla Russia, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque.

Russia, attacchi con droni ucraini su Novorossiysk: 10 feriti e danni a edifici(LaPresse) Dieci persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi con droni ucraini su Novorossiysk, uno dei più grandi porti del Mar Nero della...

??ieri 3:04: un massiccio attacco della #Russia con oltre 130 droni kamikaze Shahed/Geran stanno volando verso la capitale #Ukraine #Kyiv. Sono stati condotti attacchi ai sobborghi e alle città vicine, come #Brovary. Qui vediamo impatti ed esplosioni. #R x.com

La Russia colpisce Kyiv nel più grande attacco con droni della guerra reddit

Devastante attacco russo all'Ucraina, Zelensky promette: RisponderemoL'attacco a Kiev con missili e droni ha causato la morte di almeno 24 persone e il ferimento di almeno altre 48. Le autorità ucraine hanno proclamato una giornata di lutto Dopo il micidiale attacco mi ... adnkronos.com

Ucraina, drone russo colpisce convoglio Onu a Kherson: l’accusa di Zelensky (VIDEO)Un convoglio umanitario dell’Onu è stato colpito da un drone nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, durante una missione di assistenza alla popolazione civile. A denunciare l’episodio è stato ... tg.la7.it